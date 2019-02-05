Изрезанная картина Бэнкси оказалась в музее

05.02.2019 12:10



Известная картина «Девочка с воздушным шаром», автором которой является известный уличный художник Бэнкси, и которая ранее была наполовину изрезана самоуничтожителем после торгов на аукционе, попала в экспозицию музея современного искусства Фридера Бурды (находится в Баден-Баден). Музейные сотрудники сначала разобрали раму картины и деактивировали шредер, с помощью которого картина была практически уничтожена. При этом в музее заявили, что картину смогут увидеть все желающие, и бесплатно, поскольку сам художник не хотел «показов за деньги».