Крым посетит британская делегация

05.02.2019 12:51



О планах британской делегации посетить Крымский полуостров рассказал глава региона Сергей Аксенов в беседе с «Известиями». Он отметил, что это произойдет впервые с 2014 года. британцы примут участие в работе V Ялтинского международного экономического форума. В составе делегации будет около пятнадцати человек: политики, эксперты и бизнесмены. Аксенов также отметил, что на полуостров британцы приезжали и раньше, но не в составе официальной делегации.