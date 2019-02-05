Шойгу рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

05.02.2019 15:11



Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал об ответе на выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, в России будут разрабатывать наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности. Шойгу подчеркнул, что это будет сделано в течение 2019-2020 гг, так как сроки производства могут быть значительно сокращены из-за того, что будут использованы ракеты морского и воздушного базирования в наземном исполнении, пишет РИА Новости.