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Океаны станут голубее на 50% из-за глобального потепления

05.02.2019 10:22
Океаны станут голубее на 50% из-за глобального потепления

Из-за глобального потепления к концу XXI века цвет Мирового океана изменится. Как сообщают исследователи, это имеет прямое отношение к изменению количества фитопланктона в водах – водорослям, которые имеют способность поглощать и отражать свет. Однако их число будет сокращаться из-за теплеющих океанов. В итоге к 2100 году, как заявляют ученые, изменение цвета вод Мирового океана составит около 50% и будет более голубой. Причина в том, что из-за хлорофилла в фитопланктоне вода становится более зеленой, но концу века, как уже было сказано, она станет более голубой. Исследователи убеждены, что подобные изменения станут прямым свидетельствами того, как человек и его деятельность повлияли на мировой океан.

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