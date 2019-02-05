Московские торговые центры проверяют после сообщений о «минировании»

05.02.2019 11:33



В российской столице проходит проверка семи торговых центров после того, как поступили сообщения о минировании этих зданий: анонимы сообщили о заложенных в них бомбах. Как сообщил РИА Новости собеседник их экстренных служб, по факту проходят проверки. О других подробностях случившегося не сообщается. Это не первый случай, когда на территории России сообщается о «минировании» заведений, где происходит массовое скопление людей.