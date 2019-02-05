США заявили, что Россия нарушила нормы ВТО

05.02.2019 10:53



Вашингтон выступил с очередными обвинениями в адрес Москвы. В этот раз США заявили, что Россия систематически совершает нарушения относительно норм Всемирной торговой организации. Обо всем этом говорится в отчете торгового представителя США о выполнении РФ обязательств в рамках ВТО. В документе сообщается, что Москва «отходит от правил открытости рынков», из-за чего появляются препятствия для экспорта товаров и услуг США. В отчете также звучит угроза о том, что в отношении России могут быть приняты «все соответствующие меры».