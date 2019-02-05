США и Греция провели военные учения на горе Олимп

05.02.2019 09:45



В минувшем январе военные США и Греции провели учения около подножия горы Олимп, передает Газета.ру со ссылкой на The Wall Street Journal. Как сообщается, в ходе мероприятия были отработаны навыки по координации действий по сценарию спасения экипажа, который был сбит вертолетом условного противника. Маневры предусматривали высадку с вертолетов подразделений армии армий обеих стран. Как считают аналитики, подобные действия прямо свидетельствуют о том, что американцы расширяют свое военное присутствие в Греции.