США хотят направить в Японию новейший десантный корабль

05.02.2019 08:32



Американские ВВС планируют направить на свою базу на японский остров Кюсю новейший ударный десантный корабль America, который заменит другой десантный корабль Wasp, передает Газета.ру со ссылкой на свои СМИ. Как сообщается, это судно имеет возможность переносить боевые самолеты F-35B, а также боевые вертолеты и самих морских пехотинцев. При этом становится очевидным факт того, что подобные действия помогут США усилить на Японию военное давление.