Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ФЕВ, 11:11 МСК
USD (ЦБ)    65,5859
EUR (ЦБ)    75,0565

05 ФЕВ, 11:11 МСК
USD (ЦБ)    65,5859
EUR (ЦБ)    75,0565

США хотят направить в Японию новейший десантный корабль

05.02.2019 08:32
США хотят направить в Японию новейший десантный корабль

Американские ВВС планируют направить на свою базу на японский остров Кюсю новейший ударный десантный корабль America, который заменит другой десантный корабль Wasp, передает Газета.ру со ссылкой на свои СМИ. Как сообщается, это судно имеет возможность переносить боевые самолеты F-35B, а также боевые вертолеты и самих морских пехотинцев. При этом становится очевидным факт того, что подобные действия помогут США усилить на Японию военное давление.

Дональд Трамп не спрашивал разрешения на размещение войск США в Ираке
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

Тамбовская область примет активное участие в реализации нацпроекта «Экология»

Тамбовская область примет активное участие в реализации нацпроекта «Экология»

Произведенный в Москве первый российский телефон с криптозащитой «Круиз-К» вывели на рынок

Произведенный в Москве первый российский телефон с криптозащитой «Круиз-К» вывели на рынок

В Пермском крае начали выпускать винтовые забойные двигатели для бурения нефтяных и газовых скважин

В Пермском крае начали выпускать винтовые забойные двигатели для бурения нефтяных и газовых скважин

В Иркутской области продемонстрировали модернизированный двухместный истребитель Су-30СМ

В Иркутской области продемонстрировали модернизированный двухместный истребитель Су-30СМ

Новости СМИ

Новости дня

10:53 США заявили, что Россия нарушила нормы ВТО США заявили, что Россия нарушила нормы ВТО
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
10:22 Океаны станут голубее на 50% из-за глобального потепления Океаны станут голубее на 50% из-за глобального потепления
09:45 США и Греция провели военные учения на горе Олимп США и Греция провели военные учения на горе Олимп
09:12 В Кузбассе детсад закрыли из-за радиоактивного газа В Кузбассе детсад закрыли из-за радиоактивного газа
07:58 МИД РФ направил Франции ноту из-за "заявлений" Макрона МИД РФ направил Франции ноту из-за "заявлений" Макрона
07:43 Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Москвы выросло до восьми Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Москвы выросло до восьми
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
06:58 В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США

Узнай, страна!

09:41 Тамбовская область примет активное участие в реализации нацпроекта «Экология» Тамбовская область примет активное участие в реализации нацпроекта «Экология»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
04 ФЕВ, 20:32 Произведенный в Москве первый российский телефон с криптозащитой «Круиз-К» вывели на рынок Произведенный в Москве первый российский телефон с криптозащитой «Круиз-К» вывели на рынок
04 ФЕВ, 20:07 В Пермском крае начали выпускать винтовые забойные двигатели для бурения нефтяных и газовых скважин В Пермском крае начали выпускать винтовые забойные двигатели для бурения нефтяных и газовых скважин
04 ФЕВ, 17:57 В Иркутской области продемонстрировали модернизированный двухместный истребитель Су-30СМ В Иркутской области продемонстрировали модернизированный двухместный истребитель Су-30СМ
31 ЯНВ, 17:30 В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»
31 ЯНВ, 13:28 Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter