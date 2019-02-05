В Кузбассе детсад закрыли из-за радиоактивного газа

05.02.2019 09:12



В кузбасском городе Белово было принято решение приостановить работу детсада. Как передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов, причиной этого послужил повышенный уровень газа радона в атмосфере. Его обнаружили эксперты Роспотребнадзора в трех помещениях сада: медкабинете, спальне для средней группы, а также в спальне первой младшей группы. Как заявили специалисты, уровень газа угрожает здоровью детей и воспитателей.