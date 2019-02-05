МИД РФ направил Франции ноту из-за "заявлений" Макрона

05.02.2019 07:58



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство направило в посольство Франции ноту после появления во французских СМИ публикации о том, что президент страны Эммануэль Макрон обвинил телеканал RT во вмешательстве в ситуацию с протестным движением "желтых жилетов". По ее словам, МИД просит разъяснить действительно ли президент Макрон обвинил российские издания RT и Sputnik в пропагандистских действиях или имело место некорректное цитирование французского лидера. В том же случае, если цитаты в публикации являются подлинными, нужно ли рассматривать данные заявления французского лидера, как официальную позицию государства, пишет RT.