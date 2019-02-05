Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Москвы выросло до восьми

05.02.2019 07:43



Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, во время пожара в жилом доме на Никитском бульваре в Москве погибли восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних детей. По предварительной версии следствия, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. По причине гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время жильцы вернулись в свои квартиры, а тех, чьи квартиры наиболее пострадали от пожара, разместили в гостиницах, пишет РИА Новости.