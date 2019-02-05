В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США

05.02.2019 06:58



В одной из статей японского издания Japan Business Press говорится о том, что Курильские острова могли бы стать идеальным местом для размещения американских ракет. Так, в первую очередь, речь идет о защите США и Японии от угрозы, исходящей из КНДР. По словам авторов статьи, если КНДР запустит свои ракеты в сторону США, то они полетят через российский Приморский край, и будет очень удобно сбивать их при помощи ракет, размещенных на Курилах. Тем не менее, авторы признают, что размещение на Курильских островах американской базы позволит блокировать российскую базу Тихоокеанского флота, а также выход российских подлодок из Охотского моря, пишет газета Известия.