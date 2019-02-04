Комплекс «Искандер-М» получит новые типы ракет

04.02.2019 22:50



Российские военные предприятия ведут активную работу над созданием новых типов ракет для ракетного комплекса «Искандер-М», а согласно заверениям авторитетных источников, в ближайшее время будут представлены несколько новых разработок, сообщают «Известия». Кроме того, параллельно с разработкой новых типов боеприпасов ведутся научные и опытно-конструкторские разработки, направленные на модернизацию ракетного комплекса в целом. Данные разработки направлены на усовершенствование тактико-технических показателей, при помощи которых смогут преодолеваться современные системы противоракетной обороны потенциального противника.