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Россиян избавят от "поверочного рабства" со счетчиками воды

05.02.2019 06:42
Россиян избавят от "поверочного рабства" со счетчиками воды

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал о новой системе контроля качества. По его словам, скоро в Государственную думу РФ будут направлены специальные поправки, разработанные совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития, в соответствии с которыми россиян освободят от так называемого "поверочного рабства", при котором жители многоквартирных домов обязаны следить за показаниями счетчиков. Согласно новым поправкам, следить за данными приборов учета будут представители специальных служб. Это, по мнению Абрамова, поможет людям экономить на оплате коммунальных расходов, пишет Российская газета.

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