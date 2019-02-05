Дорожные знаки уменьшенного размера могут появиться по всей Москве

05.02.2019 00:28



Уменьшенные по размерам дорожные знаки, которые совсем недавно были установлены в различных местах Москвы в качестве эксперимента, в скором времени будут устанавливать и дальше, но уже не в экспериментальном качестве, сообщает «ТАСС». Новые уменьшенные знаки пройдут соответствующие испытания, итогом которых послужит изменение действующих ГОСТов размеров дорожных знаков и указателей. Эксперимент по введению уменьшенных дорожных знаков начался еще в 2017 году.