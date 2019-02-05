Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом

05.02.2019 00:36



Мирон Фёдоров, более известный простому обывателю как рэпер Oxxxymiron, выложил на всеобщее обозрение свою переписку с недавно скоропостижно скончавшимся музыкантом Кириллом Толмацким, который носил псевдоним «Децл», сообщает «RT». Мирон подчеркнул, что никогда всерьёз не воспринимал творчество Децла и часто «стебался» над его песнями, но впоследствии, в ходе личной переписки, они смогли наладить контакт и найти точки соприкосновения. Oxxxymiron заявил, что творчество Кирилла дало первоначальный толчок для развития отечественного рэп-движения.