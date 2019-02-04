Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на матче КХЛ

04.02.2019 23:51



Жозе Моуринью, являющийся именитым тренером по футболу, в процессе символического вбрасывания на матче по хоккею в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поскользнулся и упал на лёд, сообщает «РБК». Вбрасывание «открывало» игру между «Авангардом» и «СКА». В результате неловкого падения бывший тренер «Манчестер Юнайтед» не получил сколь бы то ни было серьезных или незначительных травм.