IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду

04.02.2019 23:43



Известная мебельная компания из Швеции начнёт сдавать свою мебель в аренду, это связано с решением её руководства о повышении экологичности предприятия, сообщает «РБК». Согласно заявлению исполнительного директора компании, первой страной, где будет запущен новый процесс, является Швейцария. Первоначально в аренду будет сдаваться офисная мебель, но затем ассортимент расширится на домашний и кухонный гарнитур. Попользовав мебель какое-то время, можно будет сдать её обратно компании и получить взамен такую же, но новую модель. А старую мебель немного обновят и продадут другим покупателям.