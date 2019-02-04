Крокодилы и змеи плавают по улицам австралийского Таунсвилла после сильного наводнения

04.02.2019 23:20



Жителей австралийского города Таунсвилл (штат Квинсленд) предупредили о том, что в воде, которую принесло наводнение, могут быть крокодилы и змеи. Рептилии были замечены на улицах города после нескольких дней рекордных дождей.

Местные правоохранители сообщили, что детям, играющим в паводковых водах, действительно необходимо остерегаться крокодилов, змей и других опасностей, включая утечку сточных вод.

По информации властей, в ближайшие дни ожидается более сильный дождь.

Что происходит в Таунсвилле?

На прошлой неделе в Таунсвилле количество выпавших осадков превысило норму более чем в 20 раз, чем в среднем за год. После наводнения из города было эвакуировано свыше 1000 человек. В минувшее воскресенье городские власти были вынуждены открыть шлюзы плотины на реке Росс, чтобы уменьшить давление воды на дамбу.

В штате Квинсленд преобладает тропический климат.

Муссонные дожди проходят здесь с декабря по апрель. Но нынешние погодные условия, которые наблюдаются в районе Таунсвилла, довольно редки, пишет bbc.co.uk.