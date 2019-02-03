Самая сильная метель прошлого столетия

03.02.2019 18:50



Природа очень часто удивляет и пугает человечество. Людям столько раз приходилось переживать мощные землетрясения, разрушительные ураганы, сильнейшие наводнения и прочие катаклизмы. Жителям Ирана не посчастливилось оказаться в эпицентре самой страшной метели XX столетия.

Как все начиналось?

В Иране преобладает жаркий засушливый климат. Зима здесь теплая, морозы бывают крайне редко. Температура, как правило, не опускается ниже нуля градусов. Снегопады характерны только для горных районов. Именно поэтому население страны оказалось не готово к разгулу стихии.

3 февраля 1972 года улицы городов и селений начал покрывать легкий снежок. Постепенно осадки усилились и вскоре превратились в сильнейшую метель.

Вьюга обрушилась на Иран со стороны Кавказа. Снегопад не прекращался 6 дней.

Последствия стихийного бедствия

Метель начала стихать только к 9 февраля. Страна буквально утонула в сугробах. В некоторых местах высота снежного покрова доходила до 8 метров.

Катастрофа унесла жизни более 4 тысяч человек. Многие пытались спрятаться от стихии в своих домах. В результате, люди гибли из-за обрушений кровли. Кто-то оказался погребенным заживо и просто не мог выбраться из снежного плена. В селах Каккан и Кумар не выжил ни один человек. Метель отрезала от внешнего мира большое количество населенных пунктов. Были завалены дороги, оборваны телефонные линии и линии электропередач.

Стихия разрушила более сотни маленьких поселений. Вместе со снегопадом пришел и мороз. Температура опустилась до – 20 градусов. Многие люди замерзли насмерть.

Огромное количество погибших объясняется тем, что населению не была вовремя оказана помощь. Спасатели так и не смогли добраться до самых сложных районов. Из-за нулевой видимости нельзя было воспользоваться даже вертолетом.

Когда метель закончилась, иранцев настигло новое бедствие. Снег начал стремительно таять, спровоцировав сильное наводнение.