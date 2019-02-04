На Украине завершился прием документов от кандидатов в президенты

04.02.2019 21:52



Украинский Центральный избирательный комитет (ЦИК) завершил прием заявок от кандидатов на выборы президента, в общей сумме были поданы 83 заявки, но на текущий момент одобрены лишь 28, сообщает «Интерфакс». Кроме того, 33 заявления находятся на стадии рассмотрения, а 22 заявки были отклонены на различных основаниях. Основной причиной отклонения заявок послужило условие внесения залога, который составляет 2,5 млн гривен, что эквивалентно $90 тыс. В случае непрохода во второй тур выборов залог «сгорает». Напоминаем, выборы президента Украины пройдут 31 марта.