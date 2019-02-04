Правительство выделило на развитие Крыма и Севастополя 310 млрд рублей

04.02.2019 20:57



310 млрд рублей будет потрачено на реализацию федеральной программы по развитию Крымского полуострова в течении следующих трёх лет, поставлены задачи на достижение конкретных результатов, сообщает «Коммерсантъ». Чуть менее половины от названной суммы будет направлено в «работу» уже в течении текущего года. «Львиная» дола средств будет направлена на развитие инфраструктуры полуострова: транспортной системы, системы электро-водоснабжения, а также на социальную инфраструктуру.