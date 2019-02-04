Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее

04.02.2019 20:46



Компания «Ozon», являющаяся крупнейшей в России онлайн-ритейл компанией, заявила об отмене бесплатной доставки своих товаров и ввела платную подписку на данную услугу, сообщают «Ведомости». Подобный шаг объясняется снижением цен на стоимость самих товаров и вынос стоимости доставки в отдельную строку, то есть теперь покупатели будут видеть сниженную цену товаров и отдельную строку подорожавшей доставки. А система платной подписки на бесплатную доставку является очень похожей на аналогичное предложение, которое предоставляется самым крупным в мире онлайн-ритейлом – компанией «Amazon».