В Саратове задержали главу комитета по управлению имуществом

04.02.2019 19:58



Председатель комитета по управлению имуществом Саратова была задержана по обвинению в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное делопроизводство по статье 286 УК РФ, сообщает «РБК». Суть обвинения заключается в том, что председатель вывела определенное количество земельных участков из муниципальной собственности, с целью предоставления их в аренду под строительство жилых многоэтажных домов, хотя по установленным правовым нормам подобные участки могли быть проданы по рыночной цене. Прокуратура Саратова подала соответствующие иски, которые направлены на возврат земель обратно в собственность муниципалитета. Совсем недавно прокуратура аналогичным образом одержала победу в пяти подобных спорах.