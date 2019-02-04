Уборку снега наладили-таки на 863 объектах Подмосковья

04.02.2019 19:47



Коммунальные службы Подмосковья заставили провести «работу над ошибками» в вопросе уборки снега на территории жилых объектов и связанных с ними транспортных коммуникациях, а контролировали процесс уборки представители «Госадмтехнадзора», сообщают «Вести Подмосковья». Инспекторы, осуществлявшие контроль за процессом уборки снега и наледи, были настроены решительно: коммунальщики работали буквально «под прицелом» фотокамер, которые фиксировали все этапы непростого процесса. В общей сложности были очищены чуть более 860 объектов: дворы жилых домов, дорожки, пешеходные переходы, крыши жилых домов и пандусы, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями.