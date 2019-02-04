Качество питания является ключом к снижению риска диабета 2 типа

04.02.2019 18:57



Сингапурские ученые доказали, что качественное питание, которое определяется низким потреблением продуктов животного происхождения, таких как красное мясо, и высоким содержанием растительных продуктов, таких как овощи, фрукты и цельные зерна, а также сокращением потребления сладких напитков может быть связано со снижением риска диабета 2 типа, пишет EurekAlert.

Диета является важным фактором риска диабета 2 типа. Поэтому ученые отобрали 45 511 участников среднего и пожилого возраста, у которых не было диабета во время набора в период с 1993 по 1998 год. Из сообщенных данных о потреблении 165 продуктов питания участники получили оценку того, насколько их диеты схожи с рекомендованным рационом питания, богатым растительными продуктами, включая цельные зерна, овощи и фрукты, орехи и бобовые, и с низким содержанием красного мяса и сахаросодержащих напитков. Наблюдение за участниками велось в среднем в течение 11 лет, и на последующих собеседованиях было выявлено 5 207 случаев диабета.

При этом, те участники, которые вошли в группу из 20% человек с наиболее близким к рекомендованному специалистами рациону, смогли добиться снижения риска возникновения диабета 2 типа на 16-29% по сравнению с теми, кто находился в группе людей, состоящей из 20% участников, чей рацион был наиболее отличен от рекомендованного. Тем не менее, у курильщиков, эти показатели резко снижались.

"Наши результаты согласуются с результатами других исследований, подтверждая важность качества рациона питания, которое определяется обилием минимально обработанных растительных продуктов, таких как цельные зерна, овощи, фрукты, орехи и бобовые, ограничением потребления красного и обработанного мяса, и подслащенных напитков, для снижения риска развития диабета 2 типа", - говорят исследователи.