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Новые версии Lada Vesta стали дешевле

04.02.2019 17:20
Новые версии Lada Vesta стали дешевле

Как сообщил официальный представитель концерна АвтоВАЗ, начальные комплектации некоторых моделей Lada Vesta стали дешевле. Цены снизились в диапазоне от 20 до 50 тыс. рублей. Так, теперь стоимость Lada Vesta седан в комплектации Standard начинается от 594,9 тыс. рублей, данная модель потеряла в цене около 20 тыс. рублей. Lada Vesta SW Classic с пакетом Start стоит чуть менее 677 тыс. рублей. Модель потеряла 28 тыс. рублей от предыдущей цены, а Lada Vesta SW Cross в новой базовой комплектации Comfort потеряла 25 тыс. рублей и теперь ее стоимость начинается от 779,9 тыс. рублей, пишет Российская газета.

Стоимость Lada Vesta Sport будет превышать миллион рублей
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