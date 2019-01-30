Стоимость Lada Vesta Sport будет превышать миллион рублей

30.01.2019 17:39



Появилась официальная информация о начале продаж Lada Vesta Sport. Так, согласно данным полученным у официального представителя автоконцерна "АвтоВАЗ", продажи новой модели Lada Vesta Sport начнутся 31 января текущего года. Стоимость нового автомобиля будет немного превышать миллион рублей.

В Lada Vesta Sport комплектации Luxe предусмотрено наличие системы стабилизации, климат- и круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, а также датчики дождя и света, камера заднего вида, обогрев ветрового стекла, мультимедийная система с навигатором и новая аудиосистема, пишет РИА Новости.