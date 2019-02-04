Военкомат отказался выплачивать положенную пенсию семье погибшего в Сирии летчика

04.02.2019 16:04



Военкомат Владимирской области отказался выплачивать полагающуюся надбавку к пенсии по потере кормильца вдове российского офицера Андрея Пыленка, погибшего в Сирии. Так, вдове с двумя детьми пришлось обращаться во Владимирскую прокуратуру, которая и передала ее дело в суд. Военкомат отказался признать иск заявляя, что офицер, который с 7 ноября 2017 года находился в Сирии, якобы не является ветераном боевых действий, однако, Ленинский районный суд Владимира встал на сторону женщины и вынес решение о пересмотре выплаты пенсии по потере кормильца с учетом надбавки, пишет Коммерсант.