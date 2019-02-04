В Кремле прокомментировали желание молодёжи эмигрировать

04.02.2019 15:46



Ранее «Левада-Центр» опубликовал свой опрос общественного мнения, в результате которого выяснилось, что около 40% российской молодежи хотели бы переехать жить в другую страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал полученные результаты. По его словам, результаты подобных опросов нельзя рассматривать отдельно, их нужно оценивать в совокупности, а также учитывая те вопросы, на которые отвечали респонденты. Так, согласно этому опросу, только 17% от общего количества россиян выразили желание переехать жить за границу, пишет RT.