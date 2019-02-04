Порядка 40% молодых граждан России хотели бы уехать из страны

04.02.2019 09:36



Левада-центр провел опрос, по итогам которого выяснилось, что больше всего из России за рубеж хотят уехать молодые граждане, возраст которых составляет от 18 до 24 лет, передает Интерфакс. Меньше всего этот показатель у группы россиян, возраст которых составляет больше 55 лет (5%).

В общей сложности, как показало исследование, 17% от всего числа опрошенных хотели бы (или готовы) эмигрировать в другую страну. При этом есть еще один любопытный факт: уехать за пределы России хотели бы те соотечественники, которые проживают в городах, где население порядка 100 тысяч человек. У жителей деревень это желание возникает реже.