Прокуратура объяснила, почему засекретили дело о гибели группы Дятлова

04.02.2019 15:19



Официальный представитель прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков рассказал об уголовном деле о гибели группы Дятлова. Он продемонстрировал единственный том данного дела, назвав слухи о наличии второго тома необоснованными. Также, он объяснил причину того, почему дело было засекречено. По его словам, поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий по делу является засекреченным документом и поэтому, всему делу присвоили статус секретности. Что же касается записки прокурора Василия Темпалова об обнаружении туристов, которая была датирована 15 февраля 1959 года, в то время как само дело было заведено только 26 февраля, то Курьяков объяснил это ошибкой в датах, пишет РБК.