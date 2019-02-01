Названы вероятные причины гибели группы Дятлова

01.02.2019 12:04



Не исключено, что ответ на вопрос о том, из-за чего погибла печально-известная группа туристов на перевале Дятлова (1959 год), близок. На днях представители Генеральной прокуратуры рассказали о том, что следствие перешло к ключевой стадии, во время которой планируется назвать конкретную версию событий, из-за которых погибли люди.

Как сообщается, всего было 75 версий, из которых было отобрано три, самых вероятных, из них и предстоит определить реальную. Следователи отмечают, что криминальные версии полностью исключены.

Что касается трех основных версий гибели группы Дятлова, то это лавина, снежная доска или ураган. При этом отмечается факт постоянного присутствия сильных ветров в этой местности.