Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Гуаидо

04.02.2019 14:14



Италия решила заблокировать заявление ЕС, в котором речь идет о признании оппозиционера и спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо врио президента Венесуэлы. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал собеседник из Брюсселя.

Как уточняется, вето было наложено во время неформальной встречи на уровне глав МИД членов, которая состоялась с 31 января по 1 февраля в Бухаресте. В заявлении ЕС говорилось о том, что Евросоюз признает Гуаидо президентом страны, если в Венесуэле не пройдут новые президентские выборы.