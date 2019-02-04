Евросоюз хочет навязать ультиматум по Венесуэле

04.02.2019 13:09



Комментируя обстановку вокруг венесуэльского кризиса, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС активно пытаются навязать «ультиматум» по этой стране. «Это не посредничество, а попытка навязать ультиматум», — отметил министр. Добавив, что Москва является сторонником инициатив по урегулированию кризиса в Венесуэле. Что касается действующей власти и оппозиции, то, как отметил Лавров, законный глава страны Николас Мадуро готов вести диалог, но самопровозглашенный президент и лидер оппозиционеров Хуан Гуайдо от этого отказывается, пользуясь поддержкой, которую ему оказывают США и Евросоюз.