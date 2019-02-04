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Согласно предварительной информации, Децл скончался от острой сердечной недостаточности

04.02.2019 13:44
Согласно предварительной информации, Децл скончался от острой сердечной недостаточности

Согласно предварительному заключению, известный российский репер Кирилл Толмацкий (Децл) скончался от острой сердечной недостаточности, передает РИА Новости со ссылкой на своего собеседника, знакомого с ситуацией. Точную причину его смерти предстоит сформулировать по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что Децл скончался в одном из клубов Ижевска в минувшее воскресенье в возрасте 35 лет. СМИ сообщали об остановке сердца. По факту назначена экспертиза для выяснения причины гибели артиста.

Также как стало сегодня известно, церемония прощания с Кириллом состоится 6 февраля, в 11:00 в Центральной клинической больнице Управделами президента РФ. Похоронен артист будет на Пятницком кладбище.

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