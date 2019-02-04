Согласно предварительной информации, Децл скончался от острой сердечной недостаточности

04.02.2019 13:44



Согласно предварительному заключению, известный российский репер Кирилл Толмацкий (Децл) скончался от острой сердечной недостаточности, передает РИА Новости со ссылкой на своего собеседника, знакомого с ситуацией. Точную причину его смерти предстоит сформулировать по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что Децл скончался в одном из клубов Ижевска в минувшее воскресенье в возрасте 35 лет. СМИ сообщали об остановке сердца. По факту назначена экспертиза для выяснения причины гибели артиста.

Также как стало сегодня известно, церемония прощания с Кириллом состоится 6 февраля, в 11:00 в Центральной клинической больнице Управделами президента РФ. Похоронен артист будет на Пятницком кладбище.