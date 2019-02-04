Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом

04.02.2019 10:29



Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил главе России Владимиру Путину послание, в котором звучит поздравление с Новым 108 годом, который, согласно лунному календарю, наступает пятого февраля, передает Газета.ру со ссылкой на агентство ЦТАК.

Как сообщается, поздравления от лидера КНДР получили главы более двадцати стран. Тем не менее, Путин в этом списке, не уточняется. О чем именно говорится в поздравлении, не уточняется.