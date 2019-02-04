На дне Ла-Манша нашли самолет, на котором пропал футболист Эмилиано Сала

04.02.2019 08:37



На дне пролива Ла-Манш найден пропавший самолет, на борту которого находился аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Как передает РИАА Новости, об этом сообщает ТК Sky News. Семью спортсмена уже уведомили об этом.

Напомним, что одномоторный легкий самолет Piper Malibu, который летел в столицу Уэльса Кардифф из французского Нанта исчез с радаров в ночь на 22 января. Согласно предварительной информации, кроме самого игрока на борту самолета находился пилот Дэйв Ибботсон.