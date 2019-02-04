Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ФЕВ, 12:20 МСК
USD (ЦБ)    65,5859
EUR (ЦБ)    75,1480

04 ФЕВ, 12:20 МСК
USD (ЦБ)    65,5859
EUR (ЦБ)    75,1480

На дне Ла-Манша нашли самолет, на котором пропал футболист Эмилиано Сала

04.02.2019 08:37
На дне Ла-Манша нашли самолет, на котором пропал футболист Эмилиано Сала

На дне пролива Ла-Манш найден пропавший самолет, на борту которого находился аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Как передает РИАА Новости, об этом сообщает ТК Sky News. Семью спортсмена уже уведомили об этом.

Напомним, что одномоторный легкий самолет Piper Malibu, который летел в столицу Уэльса Кардифф из французского Нанта исчез с радаров в ночь на 22 января. Согласно предварительной информации, кроме самого игрока на борту самолета находился пилот Дэйв Ибботсон.

✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

В Свердловской области ввели в эксплуатацию вторую очередь гипсоварочного производства BROZEX

В Свердловской области ввели в эксплуатацию вторую очередь гипсоварочного производства BROZEX

ТОП-10 достижений января: какими начинаниями и открытиями в экономике удивило начало 2019 года?

ТОП-10 достижений января: какими начинаниями и открытиями в экономике удивило начало 2019 года?

ТОП-10 достижений недели: какие технологии испытали и внедрили в российских регионах?

ТОП-10 достижений недели: какие технологии испытали и внедрили в российских регионах?

В Новосибирской области успешно завершили испытания вакцины от лихорадки Эбола

В Новосибирской области успешно завершили испытания вакцины от лихорадки Эбола

Новости СМИ

Новости дня

11:59 Защита Рауля Арашукова обжаловала арест Защита Рауля Арашукова обжаловала арест
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
11:12 «Мистер Бин» решил уйти в декрет «Мистер Бин» решил уйти в декрет
10:29 Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом
10:00 Названы причины пожара на Никитском бульваре в Москве Названы причины пожара на Никитском бульваре в Москве
09:36 Порядка 40% молодых граждан России хотели бы уехать из страны Порядка 40% молодых граждан России хотели бы уехать из страны
09:07 В России увеличилось количество онкобольных В России увеличилось количество онкобольных
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
08:00 На Украине обвинили Запад в обмане На Украине обвинили Запад в обмане

Узнай, страна!

11:33 В Свердловской области ввели в эксплуатацию вторую очередь гипсоварочного производства BROZEX В Свердловской области ввели в эксплуатацию вторую очередь гипсоварочного производства BROZEX
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
01 ФЕВ, 21:04 ТОП-10 достижений января: какими начинаниями и открытиями в экономике удивило начало 2019 года? ТОП-10 достижений января: какими начинаниями и открытиями в экономике удивило начало 2019 года?
01 ФЕВ, 18:54 ТОП-10 достижений недели: какие технологии испытали и внедрили в российских регионах? ТОП-10 достижений недели: какие технологии испытали и внедрили в российских регионах?
31 ЯНВ, 17:30 В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»
31 ЯНВ, 13:28 Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность
31 ЯНВ, 08:49 Тамбовские банкиры готовы включиться в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" Тамбовские банкиры готовы включиться в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда"
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
28 ЯНВ, 15:31 ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год
28 ЯНВ, 13:28 Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter