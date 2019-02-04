В России увеличилось количество онкобольных

04.02.2019 09:07



Мировая статистика показала: в прошлом, 2018 году, во всем мире медики диагностировали порядка 18 миллионов новых онкозаболеваний, передает РИА Новости. При этом, как говорится в сообщении Минздрава, около 10 миллионов так и не смогли побороть эту болезнь. Если говорит о России, то в нашей стране в 2018 году зафиксировано 617 тысяч новых случаев больных онкологией – и этот показатель на 20 тысяч больше, чем годом ранее.