У курсантов Ульяновского суворовского училища обнаружили эхинококкоз

04.02.2019 07:27



Министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко подтвердил, что в ходе обследования у 26 курсантов гвардейского Суворовского военного училища обнаружили эхинококкоз. Вместе с тем, по словам медиков, эхинококкового поражения головного мозга у пациентов не диагностировано. Также, были обследованы и работники училища, у которых не обнаружено заражение эхинококкозом. Кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного из сотрудников. Как заявил глава училища, данное заболевание не связано с проживанием курсантов в общежитиях заведения, также как и с организацией их питания, пишет РБК.

Эхинококкоз - это паразитарная инвазия личиночной стадией ленточного гельминта эхинококка. Болезнь поражает внутренние органы, включая головной мозг, с образованием в них эхинококковых кист. Она тесно связана с развитием животноводства. Человек может заразиться эхинококкозом употребляя загрязненную воду или плохо промытые овощи и фрукты, а также при контакте с больными животными, например, при разделки туш, или контакте с инфицированными собаками и дикими животными. От человека к человеку заболевание не передается.