Ученые назвали лучший способ уберечься от рака

04.02.2019 06:51



Руководитель Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, Германия профессор Михаэль Бауманн назвал самый лучший способ уберечь себя от возникновения онкологических заболеваний. По его словам, лучший способ профилактики рака - это отказ от курения, так как около 30% онкологических заболеваний так или иначе связаны с курением. Также профессор советует вести здоровый образ жизни, а именно соблюдать режим питания и физических нагрузок, проходить своевременную вакцинацию и чаще обращаться в медицинские учреждения для того, чтобы диагностировать и выявлять проблемы на ранней стадии, пишет РИА Новости.