Нарколог назвала «условным рефлексом» спонтанные покупки алкоголя

02.02.2019 00:20



По заявлению эксперта-нарколога, спонтанное приобретение алкогольных напитков в магазине можно отнести к «условному рефлексу Павлова», в особенности данный принцип применим к людям, которые уже проходили через проблемы с алкогольной зависимостью, сообщают «Известия». Человек, прошедший через серьезный запой и твердо решивший для себя, что алкоголь для него отныне является запретной темой, встретив на полке в магазине ярко оформленную бутылку алкоголя, может почувствовать внезапное и очень сильное желание её приобрести. И если человек поддается данному спонтанному желанию, то это предвещает для него очередной запой, поскольку психологические «тормоза» данного процесса у него уже отсутствуют. Медики подчеркивают, что запой наиболее опасен непредсказуемостью результатов своего завершения.