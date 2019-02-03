Умер репер Децл

03.02.2019 09:16



В ночь со 2 на 3 февраля в Москве скончался известный репер Децл (Кирилл Толмацкий). Об этом на своей странице в соцсети сообщил его отец Александр Толмацкий. Информацию о кончине музыканта подтвердил и его концертный директор Павел Беленец. На момент смерти Кириллу было всего 35 лет. По представленной информации, репер умер от того, что у него остановилось сердце. Информация о месте похорон и прощания с музыкантом будет сообщена дополнительно, пишет ТАСС.