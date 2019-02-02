Корабли ВМФ России получили спецтехнику, вызывающую галлюцинации у противника

02.02.2019 10:40



Аппарат визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", разработанный холдингом "Росэлектроника", поставляется Военно морскому флоту России. Так, устройство уже установлено на фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", введенный в эксплуатацию в 2018 году, а также на фрегат "Адмирал флота Касатонов", который в настоящее время проходит заводские испытания. Также планируется установить данную систему на два фрегата проекта 22350, строительство которых проходит на заводе "Северная верфь".

Система визуально-оптических помех 5П-42 "Филин" представляет собой новейшую разработку российских специалистов, предназначенную для использования в ночное и сумеречное время. Она может блокировать визуально-оптические и оптико-электронные каналы наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, которое потенциальный противник будет использовать против надводных целей. Добровольцы, которые принимали участие в испытаниях данной системы утверждают, что во время испытания аппарата испытывали галлюциногенных эффект, головокружение, тошноту и признаки дезориентации в пространстве, что мешало вести наблюдение за противников и прицельную стрельбу, пишет РИА Новости.