В небе над Кубой взорвался метеорит

02.02.2019 10:21



Как сообщила Метеорологическая служба во Флориде (США), сильный взрыв, который произошел в небе над западной провинцией Кубы Пинар-дель-Рио может быть следствием падения метеорита. Вместе с тем, в Сети уже появляются видео и фото последствий, которые оставил взрыв, а также неких каменных объектов, выдаваемых пользователями за осколки метеорита.

На предполагаемое место падения небесного тела выехали ученые кубинского Института геофизики и астрономии. Проанализировав первичные данные, а также показания очевидцев, которые утверждают, что видели огонь в небе и слышали серию из нескольких взрывов, специалисты полагают, что произошло падение двух или нескольких метеоритов, пишет РИА Новости.