В Черном море нашли потопленную немецкую подводную лодку Второй мировой войны

02.02.2019 10:02



Турецкий дайвер Сельчук Колай вместе со специальным подразделением Военно-морских сил Турции обнаружил немецкую подводную лодку Второй мировой войны. Речь идет о подлодке U-23, которая входила в так называемый "потерянный флот Гитлера", затонувший у черноморского побережья Турции. Она была обнаружена неподалеку от города Агва на глубине порядка 40 м. Ранее уже были обнаружены две немецкие подводные лодки U-19 и U-20, затонувшие у турецкого берега, пишет РБК.