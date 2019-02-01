Компания Google платила пользователям за возможность слежки

01.02.2019 23:35



Как заявили официальные представители компании «Google», пользователям предлагалось ежемесячное денежное вознаграждение в обмен на полное отслеживание местоположения их смартфонов, а также трафика и просматриваемого контента, сообщают «Известия». Компания «Apple» в своих правилах запрещает подобные действия, поэтому «Google» свернула вышеназванную программу для платформы «IOS» и сосредоточилась на смартфонах с операционной системой «Android». Социальная сеть «Facebook» также предлагала своим пользователям практически такую же услугу, предлагая взамен $20 ежемесячно.