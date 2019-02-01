Ночными маршрутами Москвы ежедневно пользуются четыре тысячи человек

01.02.2019 22:42



«Мосгортранс» предоставил статистическую информацию, согласно которой, порядка 4 тыс. человек в сутки пользуются ночными маршрутами общественного транспорта, а именно: автобусами и трамваями, сообщает «Вечерняя Москва». Озвученные выше показатели характеризуют будние дни, а в выходные количество «ночных» пассажиров существенно больше. Подведя итог, можно смело сказать о том, что ночные маршруты общественного транспорта действительно являются востребованными и имеет смысл расширить и разнообразить их количество.