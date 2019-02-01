Российскую актрису Ирину Усок задержали в США

01.02.2019 22:33



Ирину Усок, которая является известной российской актрисой, задержали на территории США, предварительно, по обвинению в похищении ребенка, сообщают «РИА новости». Женщина была арестована еще 18 января в аэропорту им. Д.Кеннеди. Её обвинили в препятствовании биологическому отцу её дочери в вопросах опеки над ней. Как сообщалось ранее, актриса замужем за гражданином Америки и у них есть общая дочь. На текущий момент, женщина содержится в тюрьме, а по её делу идут судебные разбирательства.