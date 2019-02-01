В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков

01.02.2019 22:18



Властями одной из африканских республик было задержано морское судно, а 11 моряков из России, которые были не его борту, помещены под арест, сообщают «РИА новости». Происшествие произошло в одном из портов Кабо-Верде: судно «ESER», следовавшее под флагом Панамы в Марокко, совершило экстренный заход в порт, по причине смерти одного из членов экипажа при неустановленных обстоятельствах. Во время нахождения корабля в порту, местные правоохранители обнаружили на борту чуть более 9 тонн кокаина. Экипаж арестовали по подозрению к контрабанде наркотиков.